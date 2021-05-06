Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептиков

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует россиянам выбирать кожные антисептики с государственной регистрацией. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Первое, что нужно сделать при выборе антисептика, - это проверить наличие государственной регистрации. Все кожные антисептики в Российской Федерации обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Ученые тестируют каждое средство на эффективность и безопасность. Если экспертиза пройдена успешно, то оформляется свидетельство о государственной регистрации, которое выдается производителю продукта", - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что номер свидетельства о государственной регистрации должен быть указан на упаковке. Также следует обратить внимание на спектр действия антисептика. Если производители указали, что средство применяется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции, то его можно использовать для профилактики распространения коронавируса. Если в инструкции указаны только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет.

Номер свидетельства о государственной регистрации можно проверить в реестре на сайте Роспотребнадзора, сообщает ведомство. По регистрационному номеру также можно узнать спектр действия антисептика. Уточняется, что средство против коронавируса должно иметь подтверждение эффективности относительно этой инфекции, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта - не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60%, и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была "по массе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточняют, что в кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений. Для эффективной защиты от вируса нужно обращать внимание на инструкцию с указанием того, какое количество антисептика следует наносить на руки, а также сколько времени необходимо для его действия.