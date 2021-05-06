Путин сообщил о снижении темпов вакцинации и тестирования на COVID-19 в регионах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Объемы тестирования на коронавирус, а также темпы вакцинации снизились в последнее время в нескольких российских регионах. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в четверг в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно: как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", - констатировал глава государства.

Он попросил вице-премьера проинформировать о ситуации с пандемией, добавив, что хотел бы услышать ее мнение "по поводу того, что в целом сейчас происходит в России в области борьбы с коронавирусной инфекцией".

Президент также потребовал от местных властей наращивать вакцинацию от коронавируса и тестирование на наличие инфекции.

"Хотел бы обратиться не только к коллегам в правительстве Российской Федерации, но и к руководителям регионов, к управленческим командам. Да, действительно, мы продлили майские праздники, граждане России отдыхают, это очень хорошо, слава богу, но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимание на то, что происходит в их регионах", - указал глава государства.

Путин подчеркнул, что "и объемы тестирования должны сохраняться, и объемы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде".

По словам президента, "соответствующие лаборатории, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся, а это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки". "Нужно просто этим заняться и заняться как можно быстрее", - распорядился он.

"Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются, а такие регионы есть", - добавил Путин.