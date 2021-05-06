Клуб рыболовов Китая приобрел выловленного у берегов Хайнаня редкого тунца массой 350 кг

ХАЙКОУ /Китай/, 6 мая. /ТАСС/. Клуб любителей рыбалки в Китае приобрел редкого тунца массой около 350 кг, выловленного в курортном городе Санья на Хайнане. Как сообщила газета "Санья жибао" , рыбаки продали хозяину организации рыбу за 100 тыс. юаней (примерно $15 тыс. по текущему курсу).

"Сейчас на китайском рынке тунец продается примерно по 300 юаней (около $46) за полкило, и эту рыбину можно было сбыть вдвое дороже", - рассказал владелец судна Чжу Циндун, которому удалось выудить редкий экземпляр к закрытию сезона.

По словам рыбака, такой крупный экземпляр он видит впервые за все 40 лет работы в рыболовецкой отрасли. "Я немного сожалею, что продал так дешево. Впрочем, это ведь необычный улов", - добавил Чжу Циндун.

В клубе пока не знают, как распорядятся рыбой длиной 2,7 м и 2 м в обхвате. Потребовалось привлечь более 10 человек, тобы вытащить рыбу из воды. Тунца уже доставили в административный центр провинции город Хайкоу, где он пока хранится в большой холодильной камере.

Согласно решению властей КНР, с 1 мая в акватории Южно-Китайского моря, контролируемой Пекином, вводится временный запрет на рыболовецкую деятельность. Следующий сезон откроется 16 августа.