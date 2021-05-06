На Валдае разработают комплексный мастер-план развития города и района

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Комплексный мастер-план развития города и полноценная программа по развитию Валдайского района будут созданы в Новгородской области. Об этом губернатор региона Андрей Никитин рассказал в четверг на двусторонней встрече с главой Валдайского района Юрием Стадэ.

"Понимая, что в городе существует большое количество проблем, связанных с качеством городской среды, памятниками архитектуры, которые когда-то попали не в те руки, с инфраструктурой, в конце зимы я обратился с этой просьбой к президенту. Хочу проинформировать вас о том, что президент мою просьбу поддержал, такое решение принято. Специалисты по развитию городской среды должны у вас начать работу уже в мае, совместно с вами, горожанами, с активными жителями города, вы должны определить то, как будет развиваться город Валдай в ближайшие 15-20 лет. Наметить точки роста, решить, что делать с проблемными объектами", - сообщил Никитин.

Также по итогам поездки в Валдайский район Никитин предложил разработать и принять новую региональную госпрограмму.

Поручение по разработке такой госпрограммы уже дано Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области. Никитин предложил главам совместно обсудить этот вопрос в рамках работы Ассоциации муниципальных образований.

"В последние годы мы существенно увеличили объем средств, выделяемых на строительство дорожной сети в городах, поселениях <...> Нам нужно пойти дальше, и так же, как на федеральном уровне для столиц субъектов определены показатели по агломерации, нам имеет смысл сделать такую же областную программу. Определить целевое значение по нормативам дорог в столицах наших районов и эту программу принять и реализовать, чтобы мы на плановой основе выделяли муниципалитетам дополнительные средства, чтобы на три-пять лет вперед вы знали, сколько у вас их будет, готовили проекты со всем тем, что требуется у вас в городе", - предложил глава региона.