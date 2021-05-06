Ветеранам Великой Отечественной войны в КБР выплатили по 75 тыс. рублей ко Дню Победы

НАЛЬЧИК, 6 мая. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших на фронте выплатили по 75 тыс. рублей ко Дню Победы, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках реализации указа главы КБР к 76-й годовщине Великой Победы 61 ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов осуществлены выплаты в размере 75 тыс. рублей. Кроме того, адресную поддержку ветеранам оказывают муниципалитеты республики", - говорится в сообщении.