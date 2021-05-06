Чехия с 15 мая откроется для прошедших вакцинацию туристов из стран ЕС

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в четверг, что с 15 мая власти республики планируют открыть ее для поездок туристов из других стран Евросоюза, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами, зарегистрированными в ЕС, а жители Чехии на тех же условиях смогут совершать поездки в эти государства. Слова политика привело Чешское телевидение .

"С 15 мая мы можем разрешить въезд [в Чехию с туристическими целями] жителей других государств [Евросоюза], которые будут иметь подтверждающие документы о прохождении полного цикла вакцинации [от коронавируса]. Прививки им должны быть сделаны не позже, чем за 14 дней перед прибытием в республику", - отметил Бабиш.

Чехия ведет переговоры на данную тему с соседними странами, а также со Словенией, Венгрией, Хорватией, Грецией и Болгарией. Список таких государств, по словам премьера, расширяется. Пока въезжающим в Чехию необходимы справки об отрицательных тестах на коронавирус и прохождение домашней самоизоляции до получения такого же результата ПЦР-теста, проведенного после прибытия в страну. Поездки с туристическими целями запрещены.

Бабиш также проинформировал, что, если эпидемиологическая ситуация в Чехии продолжит улучшаться, то с 17 мая в школьные классы вернутся все ученики и полностью возобновится обучение студентов в техникумах и вузах республики.