Власти Пскова начали всенародный сбор средств на создание монумента в честь Знамени Победы

ПСКОВ, 6 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области объявили всенародный сбор средств на создание памятного знака "Зарождение Знамени Победы" в поселке Идрица Себежского района Псковской области, который считается родиной Знамени Победы. От этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram в четверг.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы - символом полного разгрома фашистской Германии. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал Идрицу местом рождения "одного из ключевых символов славы российского оружия, силы нашего народа и нашей страны". В феврале 2019 года региональные парламентарии внесли изменения в закон "О копии Знамени Победы" и установили "День празднования водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом", который с 2019 года отмечается 30 апреля.

"Создание нового мемориала - "Зарождение Знамени Победы". Его макет был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Мы приняли решение, что значение и предыстория проекта дают нам все основания сделать монумент в полной мере всенародным. Средства на изготовление памятного знака, посвященного зарождению основного символа Великой Победы, будут собраны в результате всероссийского краудфандинга. Всего потребуется 16 млн рублей", - написал Ведерников.

Он также добавил, что власти региона рассчитывают собрать нужную сумму к лету. "Сбор будет организован Фондом Княгини Ольги. Планируем подключить наших постоянных партнеров из Росавтодор, РЖД, а также всех наших друзей и неравнодушных граждан нашей страны, чтобы кампания была как можно более широкой", - отметил глава региона.

Губернатор добавил, что власти организуют продажу тематической сувенирной продукции, средства от которой пойдут на изготовление и установку монумента. "Всенародный памятник позволил бы снова зазвучать Идрице и напомнить, что Псковская область - родина Знамени Победы", - добавил Ведерников.

Знамя Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине бойцами Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.