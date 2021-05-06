Новую мутацию бразильского штамма коронавируса выявили в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая. /ТАСС/. Новая разновидность так называемого бразильского штамма коронавирусной инфекции обнаружена учеными в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило в четверг региональное управление здравоохранения.

"В основном новый вариант обнаружен на севере штата, но встречается он и в городской агломерации [Рио-де-Жанейро], в центре штата и на северном побережье. <...> На данный момент нельзя сказать, является ли эта разновидность коронавируса более заразной или летальной", - приводит пресс-служба слова замглавы Управления здравоохранения штата Клаудии Меллу.

Новая мутация, обнаружить которую удалось в почти 6% образцов биоматериала, получила обозначение P.1.2. В подавляющей части ковид-положительных образцов (91,5%) выявили заражение штаммом P.1.

Как уточняется, речь идет о наиболее масштабном национальном генетическом секвенировании, в рамках которого будут изучены 4,8 тыс. образцов биоматериала. На данный момент обработано 376 из них, поступивших в центральную лабораторию Lacen в период с 24 марта по 16 апреля.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 15 млн человек). По числу летальных исходов (более 414 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.