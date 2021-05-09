Двум городам Новгородской области присвоили почетные звания "Город воинской доблести"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мая. /ТАСС/. Городам Чудово и Малая Вишера в Новгородской области присвоили почетные звания "Город воинской доблести", а населенным пунктам Белебелковского сельского поселения присвоено звание "Край партизанской славы". Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в воскресенье во время праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

"Новгородцы, оставшиеся в тылу, строили дороги, заготавливали лес, шили гимнастерки, отправляли на фронт теплые вещи, принимали детей из блокадного Ленинграда. Мы помним подвиги тех лет и считаем важным отметить ряд наших городов и поселений региональными почетными званиями. Звание "Город воинской доблести" присвоен городам Чудово и Малая Вишера, сыгравшим важную роль в разгроме врага на новгородской земле. Столицей партизанского движения на новгородчине стала Белебелка. Указом губернатора населенным пунктам Белебелковского сельского поселения присвоены звания "Край партизанской славы", - сказал Никитин.

Областной закон "О почетных званиях населенных пунктов Новгородской области" был принят в конце декабря 2020 года. Законом учреждены почетные звания Новгородской области "Край партизанской славы", "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Населенный пункт трудовой доблести". Изначально с соответствующими инициативами о присвоении почетных званий выступили местные жители - предложение поддержали общественные объединения и органы местного самоуправления.

Также на территории новгородского кремля прошло торжественное построение и возложение венков и цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". Мероприятие прошло в закрытом формате с соблюдением всех ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.