На Центральном вокзале Киева проводят проверку после сообщения о минировании

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы украинской столицы проводят проверку Центрального железнодорожного вокзала Киева и других объектов на предмет наличия взрывоопасных предметов после сообщения о минировании. Об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь Шевченковского управления полиции города Анна Зубрева.

"Поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала и ряда объектов. Сейчас проводится проверка", - сообщила она украинскому агентству УНН.

Анонимные сообщения о минировании не редкость для Киева. Так, 1 апреля силовикам пришлось проверить все больницы города из-за поступившей информации о минировании медучреждений. Персонал и пациенты больниц были эвакуированы, взрывоопасных предметов в итоге не нашли.

В марте парламент Украины ужесточил ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.