В Екатеринбурге провели праздничный салют, посвященный Дню Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа (ЦВО) дали 30 торжественных залпов в Екатеринбурге в ходе празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Расчеты исторических пушек ЗИС-3 дали 30 праздничных залпов с интервалом в 20 секунд, задавая темп пусков 500 салютных изделий типа "Вега", "Ассоль", "Фиалка". После салютных залпов запустили фейерверк.

Праздничный салют состоялся сразу на трех площадках Екатеринбурга: Преображенский парк в Академическом районе, летний парк "Уралмаш" и набережная Динамо в центре города.