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День Победы - 2021

В Екатеринбурге провели праздничный салют, посвященный Дню Победы

Салют состоялся в Преображенском парке, на набережной Динамо в центре города и в парке "Уралмаш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа (ЦВО) дали 30 торжественных залпов в Екатеринбурге в ходе празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Расчеты исторических пушек ЗИС-3 дали 30 праздничных залпов с интервалом в 20 секунд, задавая темп пусков 500 салютных изделий типа "Вега", "Ассоль", "Фиалка". После салютных залпов запустили фейерверк.

Праздничный салют состоялся сразу на трех площадках Екатеринбурга: Преображенский парк в Академическом районе, летний парк "Уралмаш" и набережная Динамо в центре города.

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