СМИ: в Индии на фоне коронавируса зафиксировали редкую грибковую инфекцию

ТАСС, 9 мая. Врачи в Индии сообщают об участившихся случаях обнаружения редкой и агрессивной грибковой инфекции - мукормикоза. Такую информацию опубликовала в субботу со ссылкой на специалистов британская медиагруппа Би-би-си .

Мукормикозом можно заразиться, вдохнув споры грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, в почве, растениях, гниющих овощах и фруктах. Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может угрожать жизни диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом, таких как больные раком или люди с ВИЧ или СПИДом.

По данным Би-би-си, индийские специалисты полагают, что грибковая инфекция, общая смертность от которой может достигать 50%, вероятно, спровоцирована применением стероидов для лечения коронавирусной инфекции. Стероиды уменьшают воспаление в легких из-за COVID-19, и, по-видимому, помогают остановить некоторые повреждения, которые могут возникнуть, из-за чрезмерного ответа иммунной системы на коронавирус. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови как у диабетиков, так и у пациентов, не страдающих диабетом. Это привело специалистов к мысли о том, что именно стероиды могут быть виноваты в росте случаев заболевания грибковой инфекцией.

Врачи из разных городов и штатов отмечают, что в прежние годы никогда не сталкивались с таким количеством заболевших мукормикозом. "Мы уже наблюдаем здесь два-три случая в неделю. Это кошмар во время пандемии", - говорит Ренука Браду, главный врач лор-отделения в одной из больниц Мумбаи. Многие пациенты потеряли зрение из-за инфекции, еще несколько скончались. Хотя высокопоставленный правительственный чиновник заявил, что "большой вспышки нет", рост случаев заболевания выявлен в Мумбаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Дели и Пуне.

Назвать точную причину, по которой все больше и больше случаев мукормикоза регистрируется по всей стране, в том числе среди молодых пациентов, в настоящий момент крайне трудно.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии). Как сообщила 5 мая ВОЗ, на Индию пришлось 46% случаев заражения и 25% всех летальных исходов, зарегистрированных в мире на прошлой неделе.