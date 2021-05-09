Акция "Бессмертный полк" проходит в США в онлайн-режиме

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Участники акции "Бессмертный полк" в США почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Трансляция акции, в условиях пандемии проходящей в онлайн-режиме, началась в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск).

"Несмотря на расстояния и непростую эпидемиологическую обстановку, сегодня мы в едином строю отмечаем Великую Победу и отдаем дань памяти беспримерному мужеству наших предков", - подчеркнул временный поверенный в делах России в США Сергей Кошелев. "Потери Советского Союза составили почти 27 млн человек. Предлагаю почтить их память минутой молчания", - обратился он к многочисленным участникам акции.

При этом дипломат отметил, что все чаще в последнее время наблюдаются попытки "переписать историю, очернить память поколения освободителей". "Наша священная обязанность - сохранить для потомков правду о Победе, - указал Кошелев. - Попытки глумления над героическим наследием наших предков недопустимы и непременно встретят самый решительный отпор".

Президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, выступивший координатором акции, отметил, что в этом году участники "Бессмертного полка" не смогли выйти на улицы с портретами своих предков. "Тем не менее хочется напомнить, что смысл этой акции <...> в том, чтобы вспомнить героев своей семьи", - указал он.

С посланиями к участникам "Бессмертного полка" в США обратились представители посольств Белоруссии, Узбекистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. В акции принимают участие ветераны, члены общественных организаций, соотечественники из Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла (штат Вашингтон), Бостона (Массачусетс), Детройта (Мичиган), Канзас-Сити (Миссури), Сан-Диего (Калифорния), Гонолулу (Гавайи), Финикса (Аризона) и других американских городов.

В субботу в США прошел онлайн-концерт по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На нем выступили российские соотечественники, проживающие в разных штатах страны. Около 100 участников шествия в честь Дня Победы в Нью-Йорке возложили в субботу цветы к мемориалу участникам Второй мировой войны.