В Калининграде торжества в честь Дня Победы завершили 30 залпами салюта

КАЛИНИНГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Тридцать залпов салюта завершили 9 мая торжества в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде. Звуковое сопровождение обеспечили пушки ЗИС-3, участвовавшие в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"В 22 часа по местному времени (23:00 мск) в Калининграде торжества, посвященные Дню Победы, завершили 30 залпов праздничного салюта. Три пушки ЗИС-3, обеспечившие его звуковое сопровождение, участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции и штурме Кенигсберга", - сообщили в пресс-службе.

В честь Дня Победы в Калининграде 9 мая состоялся военный парад, в котором приняли участие свыше 2,4 тыс. военнослужащих, учащихся военных учебных заведений и представителей силовых структур. Губернатор Антон Алиханов обратился со словами благодарности к фронтовиками и труженикам тыла. "Эхо этой Победы навеки запечатлено в каждой улице и каждом доме наших городов и поселков. Наш долг - сохранить в памяти и передать нашим детям всю правду о войне, не боясь говорить о тех зверствах, которые творили, совершали фашистские преступники", - сказал он.

К мемориалу "Памятник 1200 гвардейцам" возложили цветы и почтили память советских солдат, павших в годы войны. Суда, пришвартованные у причалов Музея Мирового океана в Калининграде, дали гудок в честь Дня Победы. В связи с ограничениями, действующими из-за коронавируса, уличные шествия отменили.