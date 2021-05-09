Празднование Дня Победы в Сербии завершилось праздничным салютом в центре Белграда

"Я не соглашусь с тем, что все больше стран празднуют День Победы, напротив, никогда еще меньше стран, по сути, не отмечали день Победы над фашизмом. И наша задача - не скрывать истину, открыто говорить об этом, не позволять, чтобы ложь эту истину победила. Неслучайно то, что преуменьшается роль Красной армии и тот факт, что за свободу Европы отдали жизни более 22 млн советских граждан, конечно, больше всего русских. Неудивительно, что в нашем регионе ежедневно наблюдаем перекраивание и фальсификацию истории", - заявил президент Сербии Александар Вучич, поздравляя граждан страны с Днем Победы.

Президент отметил особую роль сербского народа в борьбе с фашизмом. "Для нас 9 Мая - День Победы, день-символ, день надежды, победы над смертью. С Днем Победы, с праздником!" - закончил президент свое обращение к народу по-русски.

День Победы в Сербии

В Сербии массово и на официальном уровне отмечают 76-ю годовщину Победы над фашизмом. Торжественные мероприятия начались 8 мая с залпа артиллерийских орудий крепости Калемегдан и продолжились концертом "Хора Турецкого", который представил программу "Песни Победы". 9 мая прошли церемонии возложения цветов на мемориальных комплексах по всей стране. После возложения цветов состоялся праздничный концерт на площади Республики с участием сербских коллективов и российских артистов - Олега Киреева и Олега Погудина.

Организаторами культурной программы празднования в Сербии выступили мэрия Белграда, Фонд "Бессмертный полк Сербии" и Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде

Директор Русского дома Евгений Баранов в комментарии ТАСС назвал празднование Дня Победы в Сербии уникальным для всей Европы: "Празднование само по себе является уникальным, поскольку в силу существующих политических и эпидемиологических проблем, которые до сих пор есть в Европе, Белград остается единственной европейской столицей, которая выразила готовность отмечать 9 Мая на таком высоком уровне, с участием официальных лиц и с салютом. Уже давно по всей Европе никаких салютов на День Победы не проводится, при этом в Белграде будет масштабный салют, что замечательно. С другой стороны, 8 мая традиционно отмечалось здесь как День Европы, нам удалось вместе с городом Белградом сделать так, что празднование Дня Победы начинается здесь 8 мая и, по сути, продолжается сутки".

"И город Белград, и сербское государство сделали все возможное, чтобы, в отличие от прошлого года, когда мероприятия были невозможны, в этом году праздник Победы прошел на максимально возможном в нынешней ситуации уровне. Мы невероятно признательны и городским, и республиканским властям за придание Дню Победы такого высокого статуса", - сказал Баранов.

Освобождение Югославии

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. Потери Сербии за время оккупации составили до 30% населения - около 1,7 млн человек. Партизанское движение Югославии сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта в решительные моменты Второй мировой. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: только в системе лагерей смерти Ясеновац были уничтожены до 700 тыс. человек.

В Сербии есть девять больших мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции. Там покоятся останки 818 солдат Красной армии и 1 395 югославских партизан. В декабре 2020 года в Парке освободителей был зажжен первый в Сербии Вечный огонь.