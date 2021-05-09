Представители дипмиссий на Кубе в День Победы возложили венки к мемориалу советского воина

ГАВАНА, 9 мая. /ТАСС/. Церемония, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в воскресенье у Мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.

Цветы к горящему в центре мемориала Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Кубе, возложили главы и сотрудники дипломатических миссий и военных атташатов ряда государств, а также руководители Революционных вооруженных сил (РВС) Кубы. Солдаты почетного караула установили венки от РВС и посольств России, Белоруссии и Казахстана.

"День Победы в Великой Отечественной войне - священный праздник для всех народов, боровшихся против нацистской чумы. <...> Огромная вера в победу и героизм советского народа позволили не только противостоять вражескому огню, но и спасти европейскую и мировую цивилизацию", - сказал в своем выступлении перед собравшимися посол России на Кубе Андрей Гуськов.

Дипломат напомнил, что сегодня наблюдаются попытки исказить историю Победы путем распространения лжи о причинах и ходе войны, в частности, среди молодого поколения. "В этой связи мы благодарны кубинскому народу, который солидарен с нами в деле защиты исторической правды", - добавил посол.

Церемония также включала проведение на территории мемориала акции "Сад памяти". В память о героизме советских солдат, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, было высажены кипарисы.

Позже на территории российской дипмиссии в Гаване состоялась акция "Бессмертный полк". Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дипломаты и члены их семей.

День Победы на Кубе

На Кубе, как и в России, День Победы - большой праздник. Мероприятия по случаю 9 мая всегда широко освещаются кубинскими средствами массовой информации. Кроме того, национальное телевидение каждый год показывает художественные и документальные фильмы о войне.

Страна внесла свой вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь: медикаменты, одежда, продовольствие. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.