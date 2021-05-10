Соотечественники в Бразилии провели акцию "Бессмертный полк" онлайн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /ТАСС/. Соотечественники провели в воскресенье в Бразилии акцию памяти "Бессмертный полк". Как и в предыдущие годы, к ней присоединились бразильцы.

Соотечественники оставляли в Facebook и Instagram фотографии фронтовиков со словами благодарности за победу над фашистскими агрессорами. Хранимые в семьях фотопортреты простых солдат соседствовали с узнаваемыми изображениями героев войны Дмитрия Назаренко, Розы Шаниной и Ираиды Грековой, а также прославленных военачальников: советских маршалов Георгия Жукова и Клима Ворошилова, возглавлявшего Бразильский экспедиционный корпус маршала Жоау Маскараньяса ди Морайса.

"Бессмертный полк" необходим, и это наш долг как соотечественников - почтить память солдат и тружеников тыла, тех, кто выжил, и тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. В этом мероприятии скорбь и память соседствуют с честью и славой", - подчеркнул председатель молодежной организации соотечественников Матеуш Гусев.

"На вас ложится особая ответственность за поддержание исторической памяти вдали от родины, по приобщению к ней следующих поколений", - отметил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий, выражая благодарность соотечественникам за организацию "Бессмертного полка" онлайн и участие в нем. "Ветераны живут в разных странах, но их объединяет общий подвиг - Победа, которая была и остается одной на всех", - добавил он.

В завершение памятной акции был проведен онлайн круглый стол, посвященный значению Великой Отечественной войны в истории современной России и всего мира. В ходе прямой трансляции в YouTube историки и политологи отметили нарастающие попытки отдельных европейских государств не только реабилитировать коллаборационистов, но и переписать историю той эпохи, иной раз принижая роль собственных освободительных движений в борьбе против германских захватчиков.