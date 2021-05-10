Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,05

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник вырос с 1 до 1,05. В Москве показатель увеличился до 1,23 - максимума с 2 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент превышает единицу. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург и Подмосковье, где он составил 1,02.

В Свердловской области показатель равен 0,98, в Ростовской области и Красноярском крае - 0,96, в Иркутской и Нижегородской областях - 0,95, в Воронежской области - 0,94. Ниже всего он по-прежнему в Самарской области, где коэффициент равен 0,82.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.