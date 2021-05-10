В МВД сообщили, что мероприятия по случаю Дня Победы прошли без правонарушений

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений в ходе массовых мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"9 мая на территории страны прошло более 8,5 тыс. массовых мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия проходили с учетом эпидемиологической обстановки, - сказала она. - Принятыми мерами правонарушений не допущено".

По словам Волк, военные парады, праздничные концерты, акции и шествия охватили свыше 4,8 тыс. российских городов и других населенных пунктов страны. Традиционно на Красной площади в Москве состоялся парад военной техники и военнослужащих.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время празднования было задействовано более 101 тыс. сотрудников МВД России. Кроме того, привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций и общественных объединений.

Со своей стороны в пресс-службе Росгвардии ТАСС отметили, что в период проведения праздничных мероприятий 9 мая службу несли более 18 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства. "Перед началом военных парадов и церемоний возложения цветов к мемориалам Славы в разных городах специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии провели обследование мест массового пребывания граждан. Также росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности во время проведения праздничных салютов и фейерверков", - сказали в пресс-службе.