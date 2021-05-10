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Пандемия COVID-19

В Эстонии массовая вакцинация начнется 17 мая

По данным портала ERR, прививку смогут сделать все желающие жители страны в возрасте от 16 лет

ТАЛЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса для всех желающих начнется в Эстонии 17 мая. Такое решение приняла в понедельник рабочая группа по вакцинации при министерстве социальных дел.

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Как сообщает портал ERR, рабочая группа решила начать с 17 мая вакцинацию всех желающих жителей в возрасте от 16 лет. 3 мая в Эстонии стартовала вакцинация для жителей в возрасте от 50 лет.

В Эстонии вакцину от коронавируса получил к настоящему моменту 373 391 человек, при этом 159 560 из них завершили курс вакцинации. Общее число инфицированных в стране достигло 125 337, с начала эпидемии умерли 1 204 человека.

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ЭстонияПандемия COVID-19
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