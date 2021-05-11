Регулятор США одобрил применение вакцины BioNTech - Pfizer для подростков

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило применение вакцины компаний BioNTech и Pfizer для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении регулятора.

"Управление сегодня расширило разрешение по экстренному применению вакцины компаний Pfizer и BioNTech для профилактики коронавирусной инфекции, включив в него подростков от 12 до 15 лет. Таким образом, управление внесло поправки в разрешение на экстренное применение от 11 декабря 2020 года, которое касалось лишь лиц от 16 лет и старше", - сообщил регулятор.

Выдача соответствующего разрешения, считает регулятор, является значимым шагом в борьбе с пандемией. "Это позволит защитить более молодое население, приблизив нас к возвращению к нормальной ситуации и завершению пандемии", - говорится в тексте.

Управление утверждает, что провело перед расширением экстренного разрешения тщательный анализ всех доступных данных.