Чернышенко заявил, что порядка 5,4 тыс. библиотек в РФ подключат к интернету в 2021 году

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Порядка 5,4 тыс. библиотек в регионах РФ будут подключены к интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Мы продолжаем работу по подключению к интернету социально значимых объектов, к перечню которых по поручению президента отнесены библиотеки. В регионах страны, особенно на территориях, удаленных от областных и краевых центров, общедоступные библиотеки важны для граждан как источник получения знаний, живого общения и коммуникации. Наша задача - помочь этим учреждениям развиваться и использовать за счет цифровизации более современные подходы, востребованные населением. В этом году мы продолжаем работу по их подключению, до конца 2021 года 5,4 тыс. общедоступных библиотек будут обеспечены интернетом с пропускной способностью каналов не менее 10 Мбит/с.", - цитирует аппарат слова вице-премьера.

Подключение расположенных на территории РФ общедоступных библиотек и библиотек образовательных организаций к интернету осуществляется Минцифры в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

"Все школьные библиотеки также будут подключены до конца года вместе с проведением интернета в школы. Из более 45 тыс. зданий школ в рамках региональных проектов и по нацпрограмме "Цифровая экономика" уже подключено к сети интернет 34,4 тыс. образовательных организации. До конца года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 733 школы", - пояснили в аппарате.

Социально значимые объекты (СЗО) подключаются к интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" с 2019 года. По всей стране подключение в рамках трехлетних госконтрактов обеспечивают 16 операторов связи. За 2019 и 2020 годы выход в сеть нарастающим итогом получили около 44,3 тыс. СЗО. В 2021 году завершатся запланированные работы по подключению СЗО к интернету, все школы и ФАПы получат выход в сеть. Предполагается подключение 45,1 тыс. СЗО, включая государственные и муниципальные организации культуры. Общее количество СЗО с выходом в интернет составит за три года около 89,4 тыс. объектов.