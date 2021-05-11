В Забайкалье продлили до конца мая запрет на посещение лесов из-за пожароопасного сезона

ЧИТА, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое продлевает до 31 мая запрет на посещение лесов из-за пожароопасного сезона. Об этом во вторник сообщается на официальном портале региона.

Особый противопожарный режим действует в Забайкалье со 2 апреля, запрет на посещение лесов - с 20 апреля.

"В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий постановлением губернатора Забайкальского края продлено ограничение пребывания граждан и транспортных средств в лесах. Теперь ограничение действует с 11 по 31 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Запрет не распространяется только на лесные участки в районе Читы, которые местные жители используют для занятия спортом. Кроме того, ограничения не касаются сотрудников, отвечающих за охрану леса.

По данным регионального Минприроды, в крае нет действующих лесных пожаров, последние были потушены 10 мая в Читинском, Тунгокоченском и Шилкинском районах.