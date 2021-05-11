В Таиланде задержали трех бежавших из Мьянмы журналистов

БАНГКОК, 11 мая. /ТАСС/. Трое журналистов независимого издания Democratic Voice of Burma (DVB), бежавших из Мьянмы, были задержаны на территории Таиланда. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Клуба иностранных журналистов Таиланда.

"Члены Клуба иностранных журналистов Таиланда серьезно обеспокоены в связи с задержанием 10 мая в провинции Чиангмай трех корреспондентов DVB и двух помощников по обвинению в незаконном въезде в страну", - отмечается в публикации. По информации организации, пять человек должны были предстать перед судом 11 мая, однако результаты заседания пока неизвестны. В клубе уверены, что задержанные столкнутся с проблемами из-за их деятельности. "Ни при каких обстоятельствах они не должны быть депортированы обратно в Мьянму", - подчеркнули в объединении.

В сообществе призвали освободить задержанных из-под стражи, предложить им защиту и предоставить право временно остаться в королевстве. Согласно данным Клуба иностранных журналистов Таиланда, после прихода к власти военных в Мьянме были задержаны более 70 корреспондентов.

8 марта военное руководство Мьянмы отозвало лицензию у пяти независимых СМИ - Mizzima, Myanmar Now, DVB, 7 Day TV и Khit Thit Media. Тем не менее журналисты продолжали выполнять свою работу.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты более 780 участников протестного движения.