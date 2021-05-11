Запрет на перемещение граждан между Россией и Монголией продлен до 2 июня

УЛАН-УДЭ, 11 мая. /ТАСС/. Монголия продлила запрет на перемещение граждан через пункты пропуска на участке российско-монгольской границы до 2 июня 2021 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе таможни Бурятии.

"Ограничения на перемещение граждан из Монголии в Россию и обратно продлены до 2 июня в целях борьбы с пандемией COVID-19, профилактики и снижения риска распространения коронавирусной инфекции. О таком решении правительство Монголии уведомило Бурятскую таможню через МИД России", - сообщили в пресс-службе.

В таможне пояснили, что ограничительные меры не распространяется на водителей грузового транспорта. Запрет действует в отношении туристов, физических лиц.

В прошлом году монгольской стороной из-за пандемии коронавируса было приостановлено грузовое автосообщение через границу. В феврале 2021 года регулярное грузовое сообщение через российско-монгольскую границу возобновили на пункте пропуска Кяхта - Алтан-Булаг. Ограничительные меры по перемещению физических лиц тогда сохранились.

"Уполномоченными органами обеих сторон прорабатывается вопрос о поэтапном восстановлении пассажирского сообщения через автомобильный пункт пропуска Кяхта - Алтан-Булаг на бурятском участке российско-монгольской границы. В первую очередь это коснется российских граждан, привитых двумя дозами вакцины против COVID-19, на основании свидетельств о вакцинации, согласованных двумя сторонами, и сдаче теста на наличие COVID-19", - отметили в пресс-службе бурятской таможни.