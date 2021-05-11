В России за сутки выявили 8 115 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 115. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 896 842, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, составил 0,17%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай, Магаданской области (0,02%), в Республике Тыва, (0,03%). В частности, за сутки было выявлено 717 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 657 - в Московской области, 205 - в Ростовской области, 132 - в Воронежской области, 124 - в Нижегородской области. В настоящее время в России продолжает лечение 272 951 человек.

Число вылечившихся возросло за сутки на 7 009. Всего уже выздоровели 4 509 915 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 809 человек в Санкт-Петербурге, 502 - в Московской области, 189 - в Ростовской области, 183 - в Псковской области, 135 - в Краснодарском крае.

Число летальных исходов за сутки возросло на 329 против 321 днем ранее. Всего от инфекции умерли 113 976 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,33%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 15 - в Самарской области, 14 - в Нижегородской области, 13 - в Пермском крае, 12 - в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 628, до 1 121 912.

В относительном выражении прирост числа инфицированных, по данным штаба, составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 2 896 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 61 смерть из-за коронавируса, их общее число составило 18 954.

Был выписан по выздоровлению 2 051 пациент, за все время выздоровели 1 012 703. В настоящее время в столице болеют 90 255 человек.