Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор направил руководству компании Google требование снять ограничения с YouTube-канала Russia Today. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала российского СМИ Russia Today", - сказано в сообщении.

Ранее видеохостинг заблокировал несколько материалов на YouTube-канале Russia Today и запретил проведение прямых трансляций. В Роскомнадзоре отметили, что "подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ".

"Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения", - отмечено в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что за четыре месяца 2021 года были заблокированы пять аккаунтов и 10 материалов российских СМИ.

Согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей, а повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 млн рублей.