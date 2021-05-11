В Москве простились с Егором Лигачевым

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим секретарем ЦК КПСС Егором Лигачевым, умершим 7 мая на 101-м году жизни, состоялась во вторник в Ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве. Возложить цветы и почтить его память пришли более 100 человек, передает корреспондент ТАСС.

"Егор Кузьмич [Лигачев] - это <…> человек, который в тяжелые годы Великой Отечественной войны вступил в ряды ВКП(б), стал коммунистом и таковым оставался до последнего. Он внес колоссальный вклад в развитие нашей страны", - сказал, выражая соболезнования от КПРФ, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин.

На церемонии прощания присутствовали сын политика Александр Лигачев, родные и близкие, представители КПРФ, делегация Томской области.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, для него Лигачев был образцом коммуниста.

"Удивительный человек, это отмечают даже его недруги. <...> Для меня образ настоящего <...> коммуниста - это образ его, [Егора Лигачева]. Ведь не зря говорят, что он даже в своих ошибках ошибался честно, добропорядочно. Хотя честно говоря, таких больших ошибок у него не было", - сказал журналистам Жвачкин.

Он также отметил, что Лигачев внес неоценимый вклад в развитие научной среды, заводов, а также театров, концертных залов и музеев в Томской области. Мнение главы региона поддержал и директор научно-исследовательского института онкологии, академик РАН, Евгений Чойнзонов.