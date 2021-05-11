Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Казани

БАКУ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с нападением на школу в Казани.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в одной из школ Казани. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован во вторник на сайте главы азербайджанского государства.

В связи со случившимся Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева также выразили соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову.