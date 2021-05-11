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Стрельба в школе в Казани

Алиев выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Казани

В результате происшествия погибли девять человек

БАКУ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с нападением на школу в Казани.

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"Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в одной из школ Казани. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован во вторник на сайте главы азербайджанского государства.

В связи со случившимся Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева также выразили соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСтрельба в школе в Казани
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