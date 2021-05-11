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Аксенова наградили орденом Александра Невского за вклад в развитие Крыма

Он возглавляет республику с 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов награжден орденом Александра Невского за вклад в развитие региона. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича", - говорится в документе.

Аксенов возглавляет регион с марта 2014 года. За это время в Крыму были реализованы проекты в социальной, экономической, туристической сфере на сотни миллиардов рублей.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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