Аксенова наградили орденом Александра Невского за вклад в развитие Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов награжден орденом Александра Невского за вклад в развитие региона. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича", - говорится в документе.

Аксенов возглавляет регион с марта 2014 года. За это время в Крыму были реализованы проекты в социальной, экономической, туристической сфере на сотни миллиардов рублей.