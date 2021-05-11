"Поезд Победы" впервые прибудет в Ингушетию до конца мая

МАГАС, 11 мая. /ТАСС/. "Поезд Победы", в вагонах которого размещена экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, впервые прибудет в Ингушетию до конца мая. В регионе поезд встретят концертом, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства региона.

"Ингушетия до конца мая станет участником масштабной передвижной агитационно-пропагандистской акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" и впервые встретит "Поезд Победы". Начало торжественной части предполагается на привокзальной площади, где идут работы по оформлению территории информационными баннерами и приветственными плакатами. Здесь же будет встречен эшелон, организован концерт с участием кадетского оркестра и творческих коллективов региона, различные конкурсы, мастер-классы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, участниками акции станут в том числе представители ветеранских и общественных организаций, юнармейцы, студенты, волонтеры.

"Это, пожалуй, одна из самых интересных и неординарных акций, проводимых в последнее время - экспозиционные вагоны, в которых представлены весьма необычные исторические экспонаты, - и мы должны провести ее на должном уровне. В связи с тем, что продлены ограничительные меры, мероприятие должно быть проведено соответствующе: масочный режим, дистанция и прочее", - передает пресс-служба слова вице-премьера региона Марьям Амриевой.

Также было решено включить в программу выступление кадетского хора и развернуть учебные места с демонстрацией стрелкового оружия.

Поезд-музей отправился в первый рейс в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. В вагонах размешена интерактивная экспозиция, рассказывающая о различных событиях Великой Отечественной войны, а также о довоенном и послевоенном периоде. За время работы музей посетили более 85 тыс. посетителей, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах страны. В этом году поезд получил дополнительный, девятый, вагон, посвященный обороне Брестской крепости.