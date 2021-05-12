Президент Колумбии объявил о введении бесплатного высшего образования для бедных

БОГОТА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение отменить плату за высшее образование для граждан из бедных слоев населения. Об этом во вторник сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

"Со второго семестра 2021 года у нас будет бесплатное образование в университетах и государственных технических и технологических учреждениях для представителей слоев 1, 2 и 3 (бедные слои населения - прим. ТАСС)", - заявил Дуке, видео с выступлением которого было опубликовано на его странице в Twitter.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.