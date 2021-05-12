Дальневосточный молодежный форум "Амур" соберет в Хабаровском крае около 700 участников

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае начали подготовку к Дальневосточному молодежному форуму "Амур", который пройдет в августе и соберет активную молодежь со всей страны. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"В Хабаровском крае началась подготовка к V Дальневосточному молодежному образовательному форуму "Амур". Программа форума будет состоять из трех блоков: образовательного, творческого и спортивного. В настоящее время дорабатывается их концепция. Совместно с Росмолодежью в рамках "Амура" пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов, участники которого смогут выиграть гранты на реализацию своих инициатив", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Андрей Базилевский, форум объединит около 700 человек.

Юбилейный форум пройдет как в онлайн-, так и в офлайн-формате на базе Центра для активной молодежи в Комсомольском районе в четыре смены. Первая онлайн-смена состоится с 27 июня по 1 июля, очные смены стартуют с 5 августа. Молодые лидеры, политики, управленцы, руководители социально ориентированных некоммерческих организаций соберутся на смену "Команда будущего". А в последующую смену молодые архитекторы, дизайнеры, эксперты в сфере строительства и архитектуры обсудят развитие малых городов Дальнего Востока в контексте реализации национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Демография", а также федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Завершится форум в конце августа сменой по развитию туристического потенциала, а также по вопросам в сфере экологии Дальнего Востока.

"Главное, чтобы активные молодые люди понимали, что все их идеи можно воплотить в жизнь, и государство с этим поможет. Поэтому в программу форума мы и включили конкурс проектов - на хорошие инициативы будем находить ресурсы", - приводятся в сообщении правительства Хабаровского края слова Базилевского.

За четыре года в форуме "Амур" приняли участие более 2 тыс. человек из всех регионов РФ. На площадке мероприятия было подготовлено более 500 проектов и социально-экономических инициатив, 150 из которых поддержало государственными грантами Федеральное агентство по делам молодежи, 23 проекта были реализованы за счет инвестиций промышленных кампаний, 38 человек прошли стажировки в крупных дальневосточных компаниях и правительственных учреждениях.