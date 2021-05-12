Власти Якутии планируют в 2021 году помочь 4,3 тыс. подростков трудоустроиться в регионе

ЯКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Якутии намерены в 2021 году помочь 4,3 тыс. подростков найти работу на предприятиях региона. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в среду ТАСС в государственном комитете республики по занятости населения.

"Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время ведется в рамках госпрограммы региона "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы". В текущем году в Якутии планируется охватить временной занятостью 4,3 тыс. подростков. Всего на эти цели направят из госбюджета республики 22 млн рублей", - сказали в госкомитете.

В 2020 году с учетом пандемии в Якутии удалось трудоустроить 2,3 тыс. подростков, из них 189 были заняты летом в оленеводческих хозяйствах республики.

Временное трудоустройство будет организовано во всех районах Якутии. "Наибольшее число подростков будет трудоустроено в Якутске - более 700 человек. В оленеводческие хозяйства летом будет трудоустроено 103 подростка. По состоянию на начало мая трудоустроено 52 подростка", - уточнили в госкомитете. Временное трудоустройство позволяет подросткам приобщиться к труду, получить профессиональные навыки и адаптироваться на рынке труда. По данным ведомства, самые популярные среди молодых людей профессии относятся к сфере благоустройства территорий, овощеводства, цветоводства.