Около 5 тыс. участников образовательных программ "умного" туризма ждут в Сириусе в 2021 г.

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Краткосрочные интенсивные программы "умного" туризма, которые действуют на федеральной территории Сириус, в этом году смогут посетить не менее 5 тыс. участников, а в перспективе - до 70 тыс. Здесь можно познакомиться с устройством 3D-принтера, пройти краткий курс по деловому этикету и создать изделия на гончарном круге, рассказала ТАСС руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Первые программы "умного" туризма начали действовать в феврале этого года. Уже можно пройти более 30 курсов по пяти направлениям, рассчитанных на детей и взрослых: художественному, коммуникативному, IT, инженерно-технологическому и естественнонаучному. Организация обучающих мероприятий также позволяет постепенно снимать фактор сезонности и обеспечивать туристов полезным досугом в Сириусе в любое время года.

За майские праздники программы посетили более 700 участников. Как отметила Шмелева, в 2021 году ожидаются не менее 5 тыс. участников образовательных программ "умного" туризма и 50 тыс. участников просветительских мероприятий, экскурсий и мастер-классов. "Когда будут постепенно снимать ограничения, мы сможем увеличить количество людей в группах, соответственно, цифра в 5 тыс. человек - это тот позитивный минимум, который мы ожидаем. А может быть и 50, и 70 тыс.", - сказала Шмелева.

Программы проходят в научных лабораториях, лекториях и творческих мастерских Парка науки и искусства "Сириус". Робототехникой туристы занимаются в мастерской схемотехники и электроники, в лаборатории прототипирования учатся работать на 3D-принтере и оборудовании для лазерной резки. На занятиях в мастерской керамики педагоги знакомят участников с материалами и инструментами для работы с глиной и помогают создавать изделия на гончарном круге. Программы ведут педагоги Лицея "Сириус".

Шмелева уточнила, что у маленьких гостей наибольшей популярностью пользуются программы "Юный сити-фермер", "Робототехника" и "Динамическая игрушка", где можно получить первый опыт изготовления собственного робота. У взрослой аудитории востребованы языковые и художественные курсы, а также "Гончарное мастерство". Для пожилых людей здесь разработаны программы по работе с гаджетами, где их обучают тому, как подать показания счетчиков через телефон, оплатить коммунальные услуги, заказать доставку, связаться с банком.

"Мы хотим сделать так, чтобы каждый, кто живет на федеральной территории, кто приезжает сюда один или с семьей, смог оценить все возможности Сириуса и попробовать программы, которые мы предлагаем. За счет образовательной составляющей дать людям попробовать то, на что в обычной жизни времени не хватает и, возможно, кто знает, попробовав новое, человек захочет погрузиться в это направление уже основательно", - рассказала Шмелева.

Арт-коворкинг и центр по киберспорту

Полноценно программы начали работать с 1 мая, когда в Сочи и Сириусе наступил летний туристический сезон. С января следующего года планируется расширение списка мастер-классов и новые культурные программы.

Так, в Сириусе появится арт-коворкинг, тренировочный центр по киберспорту с двухнедельными интенсивными модулями, программа по подготовке специалистов по большим данным с нуля за 11 недель. По словам Шмелевой, разрабатываются программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В работе специальные аудиогиды для незрячих людей: это звуковая экскурсия с подробным описанием и историей объектов олимпийского наследия.

Также можно будет посетить интерактивный музей археологии и принять участие в раскопках, отчеканить монету или распечатать ее на 3D-принтере. "Благодаря новым технологиям мы, находясь на федеральной территории Сириус, можем показать фактически любую коллекцию, например, научного музея, Эрмитажа или Русского музея. Нам бы хотелось создать цифровые представительства ведущих культурных и научно-образовательных площадок", - пояснила Шмелева, уточнив, что на сегодняшний день в Сириусе планируют создать три музея, они будут посвящены науке, спорту и искусству.

Чтобы увидеть все достопримечательности и доступные программы, жители и туристы смогут купить специальную городскую карту, привязанную к приложению, которое планируют запустить к 1 января 2022 года.

Модель умного туризма на федеральной территории поможет выполнению национальных целей РФ до 2030 года, одна из которых - создание возможностей для самореализации и развития талантов каждого человека. При этом используются городские, инфраструктурные, спортивно-рекреационные, культурно-просветительские и образовательные ресурсы умного города с его инновационными наработками.