В Токио подтвердили эффективность Pfizer против выявленных в Японии штаммов коронавируса

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Группа японских ученых из Университета Иокогамы выявила высокую эффективность вакцины американо-германского консорциума фирм Pfizer и BioNTech против всех штаммов коронавируса, выявленных на территории Японии. Результаты наблюдений были опубликованы в среду в электронной библиотеке medRxiv .

В ходе проведенных экспериментов специалисты проверили, вырабатываются ли у прошедших иммунизацию японцев антитела к тем или иным мутировавшим штаммам. В результате они пришли к выводу, что в 90% случаев вакцина эффективна против всех семи штаммов, обнаруженных в Японии, и приводит к образованию в организме нужных антител. Это касается в том числе мутаций, обладающих повышенной вероятностью передачи от одного человека к другому, таких как индийский и британский штаммы.

Что касается первичного штамма коронавируса, то в этом случае эффективность вакцины Pfizer и BioNTech составила 99%. В исследовании приняло участие около 110 человек. Оно проводилось по методу быстрого измерения антител.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 1,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. В этой категории 400 тыс. человек были привиты первой дозой, а 15 тыс. - двумя.

Между тем Япония хочет нарастить темпы вакцинации до 1 млн доз в день, чтобы сделать прививки всем желающим старше 65 лет к концу июля. Для этого будут созданы специальные крупные центры иммунизации. Там, как ожидается, будет организована система бронирования через интернет.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Всего Япония рассчитывает получить 310 млн доз вакцин. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 653 тыс., более 11 тыс. человек умерли.