Патриотический поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" прибыл в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Железнодорожный состав "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" с тематическими вагонами, посвященными прошлому и настоящему Вооруженных сил России, прибыл в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"На перроне Ростова-на-Дону поезд встретили представители командования ЮВО, администрации области и города, юнармейцы, ростовчане и гости южной столицы. Для гостей передвижной выставки представлено 17 тематических вагонов, в каждом организованы лекции для посетителей. На трех открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

В вагоне "Дорога памяти" размещены терминалы для просмотра и размещения сведений об участниках Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе. Вагон "Победа над невидимым врагом" посвящен борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, на перроне развернута военно-полевая кухня, организована выставка образцов вооружения, военной и специальной техники, а также историческая экспозиция с образцами вооружения и техники военных лет.

Поезд простоит на станции "Ростов-Главный" более четырех часов, в 12:30 он отправится далее по маршруту. На специально оборудованной платформе перед жителями и гостями города выступят артисты Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля "Успех" окружного дома офицеров военного округа.

В рамках акции поезд совершит остановки на станциях "Краснодар-1", "Севастополь", "Владикавказ", "Назрань", "Волгоград-1", добавили в пресс-службе военного округа.