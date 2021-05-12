Вице-канцлер ФРГ призвал правительство в мае определить возможность летних отпусков

БЕРЛИН, 12 мая. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц считает, что правительство должно дать населению Германии четкую информацию о том, смогут ли немцы летом поехать в отпуск. Об этом сообщает в среду газета Rheinische Post .

"До конца мая мы должны дать гражданам четкую информацию о том, смогут ли они снова отправиться в отпуск во время летних школьных каникул, чтобы у них еще была возможность спланировать отпуск", - сказал Шольц.

По его мнению, многое говорит о том, что, благодаря увеличению темпов вакцинации и сокращению числа инфицированных коронавирусом, будут вновь разрешены поездки по стране и в некоторые государства мира.

"Многое указывает на то, что летом мы в значительной степени выйдем из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и будет снова наблюдаться экономический рост", - заключил министр.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан счел возможным совершение туристических поездок летом текущего года в Европе и без прививок от COVID-19.

В настоящее время в ФРГ продолжает действовать карантинный режим, введенный в конце прошлого года. Однако 9 мая в Германии вступил в силу ряд послаблений для привившихся от коронавируса и выздоровевших после заболевания. Так, привитые и переболевшие COVID-19 могут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений и магазинов и не нужно уходить на карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. При этом им по-прежнему придется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.