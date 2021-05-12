В Хабаровске отменили шествие в честь годовщины со дня образования города

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровска отменили шествие трудовых коллективов, которое традиционно проводится в честь празднования годовщины со дня основания города, из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщается в среду на сайте городской администрации.

"Шествие обычно объединяет около 10 тыс. человек, еще около 15 тыс. следят за прохождением колонны. Мы не можем рисковать здоровьем людей. Решение принято после консультаций с руководителем управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяной Зайцевой. Думаю, что горожане и коллективы предприятий с пониманием отнесутся к отмене мероприятия. Надеюсь, что в следующем году мы все-таки сможем организовать и провести его на высочайшем уровне", - приводятся в сообщении слова мэра города Сергея Кравчука.

В этом году Хабаровск отметит 163-ю годовщину со дня основания, которым считается 31 мая. Отмечается, что остальные праздничные мероприятия состоятся в соответствии с намеченным графиком: на 28 мая запланировано торжественное собрание, 29 мая пройдет арт-фестиваль "Счастливый Хабаровск", 30 мая по главной улице города прошагает марш-парад участников фестиваля военных оркестров "Амурские волны". Помимо этого, для жителей и гостей города готовят праздничный фейерверк.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано свыше 51,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 390 человек.