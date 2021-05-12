Австралийская авиакомпания покажет своим пассажирам полное лунное затмение

СИДНЕЙ, 12 мая. /ТАСС/. Австралийская авиакомпания Qantas открыла продажу билетов на последний обзорный рейс, пассажиры которого смогут с высоты 13 тыс. м увидеть редкое природное явление - лунное затмение во время суперлуния - момента, когда полная Луна находится в точке наибольшего сближения с Землей. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Qantas совершит 26 мая специальный "лунный рейс" на самолете Boeing B787 Dreamliner, чтобы дать своим пассажирам возможность увидеть суперлуние с высоты птичьего полета. Второе и последнее суперлуние в 2021 году совпадает с полным лунным затмением, что делает это природное явление очень редким", - указали в пресс-службе авиаперевозчика.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании, в этом полете к пассажирам и экипажу Qantas присоединятся астрономы австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований CSIRO, которые вначале помогут летчикам разработать маршрут и подобрать высоту, оптимальную для наблюдения за Луной, а позднее проведут для пассажиров "экскурсию в ночное небо". "Этот "лунный полет" станет отличным завершением программы специальных рейсов Qantas, для тех, кто скучает по путешествиям во время пандемии, и он будет самым необычным", - отметили в авиакомпании.

Портом вылета и прибытия "лунного рейса" станет международная гавань Сиднея - аэропорт им. Кингсфорда Смита. Ожидается, что полет будет продолжаться примерно три часа, и большая его часть пройдет на высоте около 13 тыс. метров. Стоимость билетов составит от 499 до 1 500 австралийских долларов (от $390 до $1 175).

Суперлуние - момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея, то есть ближайшей к Земле точке Луны, и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) случаются довольно редко. Во время суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки - апогея.