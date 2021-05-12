Кабмин продлит действие регистрационных удостоверений антиковидных лекарств

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство России намерено продлить действие регистрационных удостоверений лекарств для лечения при коронавирусе, чтобы препараты продолжали быстро поставляться в больницы и аптеки. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в среду с отчетом правительства в Госдуме.

Председатель правительства признал, что во время борьбы с распространением COVID-19 "не все шло сразу гладко, в ряде регионов сложилась тяжелая ситуация", когда "в самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок были и перебои с лекарствами". "Люди покупали их впрок, не веря, что в случае болезни получат необходимые препараты", - объяснил глава кабинета министров. Он подчеркнул, что это положение удалось исправить.

"Быстро вывели на рынок 12 основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства, для этого упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты", - отметил Мишустин. "Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и в аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений", - сказал премьер-министр. По его словам, "для этого понадобятся изменения в законодательство". Поэтому председатель правительства попросил парламентариев поддержать такую инициативу.

Он напомнил, что кабмин принял несколько чрезвычайных мер для борьбы с инфекцией. "На это были брошены все силы государства. Мы действовали на опережение, чтобы не допустить взрывного роста числа больных. Немедленно приступили к мобилизации систем здравоохранения, промышленности", - перечислил Мишустин, отметив, что отечественные ученые "максимально быстро разработали эффективные системы для диагностики нового, тогда еще малоизвестного вируса, масштабы тестирования нарастали каждый месяц".

"По всей стране в больницах создавали дополнительные места для заболевших коронавирусом. За год количество оборудованных инфекционных коек выросло более чем в пять раз, было построено свыше 40 инфекционных стационаров", - сообщил премьер-министр.