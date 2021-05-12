Правительство выделит семьям с детьми школьного возраста по 10 тыс. рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Семьи, в которых есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, получат в 2021 году по 10 тыс. рублей к началу учебного года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в среду в ходе ежегодного отчета правительства в Думе.

"В августе по поручению президента будут сделаны единовременные выплаты семьям, где есть школьники и будущие первоклассники. На каждого такого ребенка выделено будет по 10 тыс. рублей", - сказал он.

Мишустин также добавил, что в этом году родители смогут сэкономить половину стоимости путевки для детей в летний лагерь. "До каникул осталось совсем немного времени. Поэтому правительство запустит такую программу уже в этом месяце", - заключил глава правительства.

Премьер заверил, что правительство выполнит все обязательства по социальной политике.