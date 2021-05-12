Число пользователей портала госуслуг достигло 56 млн

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россияне все активнее пользуются сервисами, предоставляемыми через Госуслуги, количество пользователей достигло 56 млн человек. Об этом сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Думе.

"Количество пользователей сервисов портала сейчас в два раза больше, чем в прошлом году. Сейчас это примерно 56 млн человек", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что правительство движется "к тому, чтобы переходить на новый формат оказания сейчас государственных услуг полностью в электронном виде, не выходя из дома и без необходимости личного обращения в органы власти какие-то, либо даже в МФЦ". По его словам, за прошлый год граждане получили порядка 230 млн государственных услуг. Этот показатель также существенно вырос по сравнению с прошлым годом.

"У нас прошло где-то 85 млн платежей по оплате государственной пошлины, штрафов или налоговой задолженности - более 80 млрд рублей", - констатировал премьер. Он добавил, что прекрасно помнит, что этот портал начинался с оказания единичных услуг. "На пике сейчас знаете сколько обрабатывается? Более 7 тыс. запросов в секунду! Это очень серьезный результат", - отметил глава кабмина, уточнив, что через госуслуги получается более 1,5 млрд обращений.

Мишустин добавил, что идет работа по наращиванию технологической мощности портала. "На сегодняшний день - это мощное средство обратной связи, которое в том числе применяется для реализации огромного количества проектов", - подвел итог глава правительства, приведя в пример компенсационные выплаты медикам.

Премьер также напомнил, что в своем послании парламенту президент РФ Владимир Путин поставил задачу до конца 2023 года обеспечить онлайн-формат для абсолютного большинства всех услуг. "Мы идем к этому, соответствующие планы есть у Минцифры, и надеемся, что люди не будут ощущать присутствия государства, что государство будет присутствовать в их жизни комфортно, безопасно, в качестве оказания сервисных услуг", - заключил Мишустин.