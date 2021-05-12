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Пандемия COVID-19
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В ВОЗ заявили, что следовало раньше объявить режим ЧС для мирового здравоохранения

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения указала на явные задержки "не только в Китае, но и повсеместно"

ЖЕНЕВА, 12 мая. /ТАСС/. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что организации объявила режим чрезвычайной ситуации для мирового здравоохранения слишком поздно. Об этом в среду сообщило Agence France Presse.

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"Были явные задержки не только в Китае, но и повсеместно. Это заявление [о ЧС] могло быть сделано на первом заседании комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 22 января [2020 года]. Но даже если бы ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения неделей раньше, вряд ли положение изменилось бы перед лицом бездействия большого количества стран", - приводит агентство слова члена группы экспертов, бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк.

Теги
КитайНовая ЗеландияКларк, ХеленПандемия COVID-19
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