Мурманская прокуратура начала проверку из-за списка "конфликтных" школьников

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Прокуратура Мурманской области проводит проверку из-за возможного нарушения закона о персональных данных после того, как в сети появилась таблица с данными учеников школ региона, которые могут быть агрессивными и конфликтными.

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Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проверка прокуратурой проводится. В случае наличия оснований будут приняты меры реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

11 мая в одном из региональных Telegram-каналов была опубликована фотография, якобы, поручения министра образования и науки Мурманской области к региональным учреждениям образования о составлении в короткие сроки списка конфликтных и агрессивных учеников и выпускников школ после ЧП в Казани. В документе содержалась ссылка на таблицу с данными учеников для заполнения, которую мог открыть любой желающий. Вскоре таблица стала недоступна для просмотра.