Песков затруднился ответить, будут ли награждены пострадавшие и погибшие в Казани учителя

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, будут ли представлены к государственным наградам учителя, погибшие и пострадавшие во время стрельбы в школе в Казани.

"Что касается каких-то решений о награждении и так далее, сейчас, в настоящий момент я не могу ответить на этот вопрос, но, безусловно, президент получает соответствующие доклады", - сказал Песков.

Как считает представитель Кремля, "все меры, которые были предприняты учителями, педагогами заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения".

По словам Пескова, трагедия в Казани повлияет на позицию депутатов при рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении оборота оружия. "Безусловно, произошедшее не может не повлиять на ход обсуждения во втором чтении этого законопроекта как минимум", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, что после первого чтения депутаты были склонны идти по пути смягчения законодательства в данной области.

"Разумеется, в ходе второго чтения не может остаться без определенного влияния этот процесс. То, что произошло вчера, и данное президентом поручение, конечно, оно окажет влияние на ход дальнейшей дискуссии", - отметил представитель Кремля.

Говоря о поручении ужесточить законодательство в сфере оборота оружия, данном президентом России Владимиром Путиным три года назад, и распоряжении ужесточить законодательство в этой же сфере после трагедии в Казани во вторник, Песков заметил, что этот случай "как раз очень хороший повод, чтобы провести сверку часов и промониторить ход выполнения ранее данных поручений". Тем не менее, он призвал не забегать вперед, так как новое поручение "было только вчера дано президентом", и "соответствующие выводы будут делаться". "Очевидно, что этой темой будут заниматься, и что будут приняты необходимые решения", - сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что не обладает актуальной информацией о степени выполнения ранее данных Путиным распоряжений.