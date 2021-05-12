Голикова: у России есть несколько предложений от стран Европы по открытию границ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. У России есть несколько предложений, в том числе от европейских стран, по открытию границ для гражданского авиационного сообщения. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что в ближайшее время может быть принят ряд решений.

"Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру, у нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран. У нас сейчас есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение. Мы внимательно анализируем эту ситуацию, и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться", - сказала она.

Голикова добавила, что у России "сейчас есть несколько предложений из Европы", где улучшается эпидситуация. "Поэтому, думаю, это дело самого ближайшего будущего", - сказала вице-премьер.