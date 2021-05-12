Города Цхинвал и Владивосток подписали соглашение о побратимстве

ЦХИНВАЛ, 12 мая. /ТАСС/. Столица Южной Осетии Цхинвал и российский город Владивосток стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение в режиме видеоконференции подписали в среду глава администрации города Цхинвал Алан Кочиев и глава города Владивосток Олег Гуменюк.

"Данное соглашение заложит основу для строительства крепкого моста дружбы между жителями наших городов, поможет им стать ближе друг-другу, обмейниваться опытом, узнать больше об истории и культуре наших городов", - сказал в ходе подписания мэр Цхинвала Алан Кочиев.

Он подчеркнул, что для Цхинвала большая честь стать побратимом Владивостока, и выразил готовность начать строить совместную работу. "Для многих наших соотечественников Владивосток много лет назад стал родным домом. Знаем, что осетинская диаспора Владивостока активно участвует во всех направлениях жизнедеятельности города, и мы благодарны за то, что ей предоставлены все необходимые условия для приобщения младших поколений к национальным традициям, духовным ценностям, родному языку и культуре", - отметил Кочиев.

Глава Владивостока Олег Гуменюк со своей стороны отметил, что во Владивостоке проживает около 800 выходцев из Осетии, осетинская диаспора активно участвует во всех направлениях жизнедеятельности города.

"Мы с радостью принимаем сегодня в нашу дружную семью город Цхинвал Республики Южная Осетия, - сказал он. - Подписанный документ станет хорошим подспорьем для развития дальнейших братских отношений. Самое главное не соперничество, а то что мы сможем прислать к вам наших спортсменов, студентов, школьников для совместных тренировок и иных мероприятий, для обмена опытом".

Документ об установлении побратимских связей между Цхинвалом и Владивостоком препологает развитие двустороннего сотрудничества и обменов опытом в области экономики, торговли, транспорта, туризма, культуры, образования, спорта, молодежной политики и других сфер на основе равного партнёрства, доверия и взаимной выгоды.