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Пандемия COVID-19

Миронов считает, что правительство справилось с работой в период пандемии

Однако, по мнению лидера "Справедливой России - За правду", большое количество проблем в России еще предстоит решить

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ Михаила Мишустина справилось с работой в период пандемии, но большое количество проблем в стране еще предстоит решить. Об этом в среду заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в рамках отчета кабмина в Госдуме.

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"Правительству пришлось действовать в непростое время - в условиях пандемии. И объективно нужно сказать, что правительство Михаила Владимировича Мишустина справилось с этой задачей", - сказал Миронов.

При этом, по его мнению, большое количество проблем осталось нерешенным. "Наша фракция и наша партия "Справедливая Россия - За правду" оценивает и будет оценивать работу правительства по двум критериям - это увеличение доходов населения и снижение бедности", - отметил парламентарий. В связи с этим депутат указал на отсутствие в России единой программы по борьбе с бедностью и "понятных критериев" ее оценки.

Политик также поделился с премьером основными идеями справороссов, среди которых введение безусловного базового дохода, восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам, ликвидация Фонда обязательного медицинского страхования и усиление гарантий на получение алиментов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичМиронов, Сергей МихайловичРоссияПандемия COVID-19
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