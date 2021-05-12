В Испании обусловили открытие страны для туристов из России рекомендациями ЕС

МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Решение об открытии Испании для российских туристов будет зависеть от рекомендаций ЕС. Об этом заявила в среду на пресс-конференции министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

"Если они [Россия] будут [соответствовать] критериям, в отношении которых будет применяться эта рекомендация для несущественных поездок [из третьих стран в ЕС], туристы из РФ смогут приехать в Испанию", - отметила глава ведомства. По ее словам, речь, в частности, идет об уровне распространения коронавирусной инфекции в той или иной стране.

"Некоторые страны [в ЕС] выступают за то, чтобы, помимо вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств, были бы признаны [для путешествий в Европу] те, что были одобрены Всемирной организацией здравоохранения", - добавила Марото. По ее словам, 20 мая ЕС в очередной раз пересмотрит рекомендации в отношении несущественных поездок из третьих стран на территорию сообщества. Как пояснила глава ведомства, если РФ будет соответствовать принятым в рамках ЕС критериям, то туристы из России "смогут приехать" в Испанию.

Министр также уточнила, что пиренейское королевство рассчитывает принять в текущем году в общей сложности более 40 млн иностранных туристов. В 2020 году из-за ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса, в королевстве побывали около 19 млн иностранцев, что на 77,3% ниже показателя годом года.